РИАМО - 15 ноя. В Серпуховский городской суд поступил иск от мужчины к Главному управлению ЗАГС Московской области и Бюро судебно-медицинской экспертизы о признании медицинского свидетельства о смерти недействительным, сообщается на сайте суда.

«Свои требования истец мотивируют тем, что им в 2015 году в Екатеринбурге были утеряны документы. В дальнейшем отделом УФМС России по Свердловской области был выдан новый паспорт, а в Пенсионном фонде РФ в оформлении СНИЛС было отказано, поскольку гражданин Березин И.А. числится умершим», – говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что в отделе ЗАГС по Серпухову и Протвину объяснили, что запись была сделана на основе свидетельства о смерти, датируемого 18 июня 2015 года. Основанием к нему стал тот факт, что паспорт на имя Березина нашли на трупе. Данный документ и предъявили при регистрации смерти другого мужчины.