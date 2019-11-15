РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 ноя. В городском округе Мытищи в 2015-2018 годах проведено комплексное благоустройство 201 дворовой территории, еще 50 благоустроены в этом году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По словам начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации муниципалитета Александра Черняева, в городском округе находятся 99 скверов. С 2015 по 2018 год благоустроены 14, еще три благоустроены в текущем году.

«По итогам инвентаризации в городском округе Мытищи расположена 461 дворовая территория. В период с 2015 по 2018 год проведено комплексное благоустройство 201 дворовой территории. Еще 50 благоустроены в этом году», - отметил Черняев.

Также в 2019 году было благоустроено общественное пространство по адресу: улица Колпакова, дом 38. В число элементов благоустройства вошли спортивная площадка, тренажеры, зона тихого отдыха, детская площадка, ограждения.

Кроме того, по улице 2-я Институтская сделано парковочное пространство, озеленение, тропиночная сеть, декоративное освещение. По улице 4-я Парковая обустроена парковка, создан уникальный дизайн спортивной площадки, сделаны тротуарные дорожки и обустроена зона тихого отдыха.

«В приемке работ принимали участия члены ассоциации многоквартирных домов, жители и другие представители общественности. Работы завершены на всех 50 объектах. Элементами благоустройства здесь являются лавочки, озеленение, контейнерная площадка, детская площадка, информационные стенды, освещение, парковочные карманы, урны», - добавляется в материале.

По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» сделана площадка по адресу: Новомытищинский проспект, дом 80, корпус 3, 4, 5, 7, 8. При строительстве использованы уникальные дизайнерские решения. Проект был согласован с жителями ближайших домов и представителями общественности.

В 2020 году в городском округе планируется благоустроить парк «Леонидовка», сквер «Тайнинский» и завершить строительство сквера в микрорайоне «Дружба». В настоящее время ведется разработка эскизных проектов благоустройства общественных пространств. Ее планируется завершить до 15 декабря текущего года.