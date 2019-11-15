РИАМО – 15 ноя. Осужденного по делу о коррупции бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко этапировали из СИЗО в колонию, сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», — сообщил адвокат Александра Горбатенко.

Юрист также отметил, что отбывать наказание экс-полковник Захарченко будет в исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Однако информации, в какой именно, пока нет.

Ранее стало известно, что Захарченко получил статус склонного к побегу и нападению, что влечет за собой усиление контроля за заключенным и ряд ограничений.

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали по подозрению в коррупции. Широкий резонанс дело Захарченко произвело после того, как стало известно, что в квартире сестры экс-полковника нашли склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. После длительного разбирательства ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.