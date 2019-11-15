РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Капитальный ремонт бесхозной плотины пруда на река Конопелька в деревне Жуково городского округа Домодедово позволил избежать ущерба в размере 55 миллионов рублей из-за возможного подтопления населенного пункта, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ведомства приняли работы по капитальному ремонту плотины пруда. Ремонт провела «Строительная компания ВВС».

«Гидротехническое сооружение находилось в аварийном состоянии, и, если бы не был проведен капремонт, в период паводка или сильных дождей возможно было подтопление деревни, хозяйственных построек и дорог, что нанесло бы ущерб в размере 55 миллионов рублей. Кроме того, мог пострадать живописный пруд, излюбленное место отдыха жителей», - говорится в сообщении.

В рамках ремонтных работ строители расчистили территорию от кустарника, демонтировали пришедшие в негодность части плотины, отремонтировали водосброс и водоспуск, а также восстановили земляную платину.

На сегодняшний день отремонтированное гидротехническое сооружение оформляется в собственность городского округа Домодедово.