РИАМО - 15 ноя. В Красноармейске 16 ноября стартует зимний кубок регионального проекта «Пространство танца», в нем примут участие звезды телепередачи «Танцы», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Проект направлен на поддержку и развитие современного уличного танцевального движения в Московской области и приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому и активному образу жизни», – говорится в сообщении.

В рамках проекта 16 ноября в Красноармейске (Красноармейское шоссе, 33) пройдет турнир по break dance Krasno battle, 23 ноября в Москве (Смоленская набережная, 5/13) – конференция «Современный танец в театре», 24 ноября в поселке Горки-10 (дом 6а, дом культуры) – фестиваль Street dance summit, 8 декабря в Химках (улица Библиотечная, 10, Московский губернский колледж искусств) – турнир по уличным танцам «Зимний кубок Московской области».

Летний кубок «Пространства танца» показал, что молодежь Подмосковья не только следует модным трендам в мире танца, но и создает их. Около 400 танцоров разного возраста стали участниками баттлов, мастер-классов в таких танцевальных направлениях, как Break dance, All styles, Popping, Hip-hop, Locking, Dance show. На зимнем кубке программа будет еще интересней.

Ранее в проекте приняли участие: Александр Могилев, Вован Гудым, Адам, Павел Соколов, Banzay Bnz, Алина Старостина, Александр Кусков, Жека Барышев.

Немалый интерес к проекту проявили представители профессионального сообщества: педагоги-хореографы, руководители танцевальных студий и школ. Проект стал пространством дискуссий и актуальных проблем, точкой отсчета новых стилевых направлений танцев.