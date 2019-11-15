РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу вручил медали победителям регионального чемпионата «Молодые профессионалы», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В техникуме имени Юрия Гагарина в Люберцах с 11 по 15 ноября прошел VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

«Вы все молодые, амбициозные, талантливые. Даже те, кто не участвовал в чемпионате, чему-то новому научились, потому что смотрели, вникали. Я вас поздравляю», - сказал Ружицкий.

Итоги подвели по двум компетенциям – «Обслуживание авиационной техники» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В первой победил Виталий Прислонов, во второй- Алексей Щекочихин, оба являются студентами Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина.

Ружицкий вручил победителям, занявшим призовые места, медали и подарки.

Победители войдут в команду Московской области, которая отправится на всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству World Skills Russia-2020 в Новокузнецк.