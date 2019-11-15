РИАМО – 15 ноя. Депутаты Государственной думы РФ Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли законопроект, предусматривающий закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, что в будущем сможет упростить его раздел при разводе, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день имущество супругов в российском законодательстве рассматривается не как цельный имущественный комплекс, который включает в себя те или иные вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов.

«В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов», – объяснил Крашенинников.

Согласно законопроекту Крашенинникова и Плетневой, в кодексе должно быть закреплено положение о том, что общее имущество подразумевает совокупность всех активов и пассивов, нажитых в браке. При этом закон предлагается распространить и на случаи раздела имущества в судебном порядке, и на соглашения о разделе.

Кроме того, законопроект предусматривает правило, при котором совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю.