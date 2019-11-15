РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 ноя. На территории городского округа Мытищи в деревне Болтино построят новый складской комплекс, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на строительство в Мытищах складского комплекса для хранения строительных материалов.

«Строительство объекта будет продолжаться в течение двух лет. Планируется создать более 30 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Объект будет расположен на территории деревни Болтино. Объем инвестиций в проект общей площадью 6 тысяч квадратных метров составит около 150 миллионов рублей.

Застройщиком выступает ООО «ДСМ-логистик».