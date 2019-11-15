РИАМО - 15 ноя. Аномально рано расцвела волчья ягода в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», обычно оно начинает цвести ранней весной, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Данный кустарник также называют волчьим лыком или пухляком.

«Это растение с очень ароматными цветками, в роду – около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды. Обычно начинает цвести ранней весной до появления листьев. Высота кустарника составляет до 1,5 метров», – говорится в сообщении.

Волчье лыко встречается почти по всей Европе, в Закавказье. В России растет по всей лесной зоне – на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

Цветы бывают зелено-желтыми, белыми, розовыми, пурпурными. Плод – ярко-красная ягода. Изредка разводится в садах как декоративное растение, примечательное ранним цветением весной и яркими плодами осенью. Из-за ядовитости растения применение его в декоративных целях ограничено.

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