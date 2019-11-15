РИАМО - 15 ноя. В Северном районе Москвы продолжается строительство дошкольного корпуса школы №709, который расположится на Челобитьевском шоссе, владение 4, на сегодняшний день работы выполнены уже на 98%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел достраиваемое здание корпуса. Он призвал не затягивать с открытием детсада и оперативно выполнить оставшиеся работы, получить разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам мэра, Северном районе продолжается активная застройка, а через три-четыре года сюда придет метро. В связи с этим вполне естественно, что у района есть потребность в новых детских садах и школах.

«Начиная с 2011 года мы уже открыли в Северном два детских сада и две школы. В планах – еще одна школа и три детских сада. Строительство одного из них – на Челобитьевском шоссе – практически завершено. Получилось качественное, уютное для детишек здание. Мы постарались максимально бережно вписать его в существующий ландшафт. В частности, удалось сохранить 29 деревьев, в том числе 12 дубов, которые росли на стройплощадке», – отметил Собянин.

По словам мэра, как только здание достроят и передадут школе, начнется прием детей. Планируется, что здание дошкольного корпуса достроят до конца 2019 года. Строить его начали в 2015 году.

Детсад на Челобитьевском строили по индивидуальному проекту. Он отвечает всем современным московским требованиям комфорта и безопасности детей. Трехэтажное здание имеет площадь в 1,2 тысячи квадратных метра. В нем смогут разместиться 225 детей — девять групп: по две младшие, средние и старшие группы, а также подготовительные группы. Самых маленьких детей отправят в группы, расположенные на первых двух этажах. Подготовительные группы будут находиться на третьем этаже.

В детском саду есть все необходимое – собственная раздевалка, игровая, буфетная, медблок. Также здесь обустроены классы для кружков, музыкальных и спортивных занятий. Установлена раздвижная перегородка между игровой и спальной, которая позволяет трансформировать эти помещения в единое пространство.

Всего с начала 2019 года на территории Москвы построено 24 новых детских сада.