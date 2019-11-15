РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Жители городского округа Люберцы 20 ноября смогут получить бесплатную юридическую консультацию в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2019 года в городском округе Люберцы проводится бесплатное консультирование граждан по юридическим вопросам, связанным с защитой прав детей и семьи. За консультацией может обратиться любой гражданин, в том числе дети, родители, опекуны, попечители», – говорится в сообщении.

Прием граждан проводят по девяти адресам: с 10:00 до 17:00 он пройдет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 123, предварительно нужно записаться по телефону: 8(495)554-11-13; в Люберецкой городской прокуратуре по адресу: Октябрьский проспект, дом №267А, без предварительной записи; в управлении опеки и попечительства с 10:00 до 17:00 в доме №51 на улице Волковская, телефон для консультаций: 8(495)554-20-98.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Выходной» и ТЦ «Торговые ряды» пройдет консультирование граждан по вопросам опеки и попечительства; в управлении образованием по адресу: Октябрьский проспект, дом №209, без предварительной записи; в МУ МВД России «Люберецкое» с 10:00 до 18:00 по улице Котельническая, дом №7А, кабинет 314.

Готовы принять родителей и детей и в Люберецком управлении социальной защиты населения с 8:00 до 16:46 без предварительной записи по адресу: Люберцы, улица Мира, дом №7А, кабинеты 3, 4, 6, 7, 9 Прием с 8:00 до 16:45 часов без предварительной записи. Также приемы проведут в ГКУ СО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 14:00 до 18:00 по адресу: улица Льва Толстого, дом №13, без предварительной записи.