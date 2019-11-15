РИАМО – 15 ноя. С 2020 года подать заявку на ипотечные каникулы можно будет через онлайн-сервис Сбербанка, спрос на эту услугу растет - с 1 августа банк получил около 4,7 тысячи заявок на ипотечные каникулы, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Ипотечные каникулы действуют с 1 августа 2019 года и позволяют заемщикам банков, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приостановить или снизить выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев.

«В следующем году такая возможность точно будет (подать заявку на ипотечные каникулы онлайн – ред.). Важно понимать, что есть вопросы финансовой грамотности. Есть две временные рамки: мы обязаны за два дня среагировать по качеству документов и за пять дней принять решение. Решение мы принимаем гораздо быстрее, но в половине случаев приходится дополнять, доуточнять документы, которые клиенты сдают», - сказал Ганеев.

По его словам, 4,7 тысячи человек, подавших заявки на ипотечные каникулы, - это в 10-20 раз меньше количества клиентов, которые пользуются стандартными инструментами реструктуризации Сбербанка.

Ганеев добавил, что в целом в этом году в Сбербанке произошли серьезные технологические изменения в работе департамента по работе с проблемными активами. В частности, была проведена роботизация взаимоотношений и коммуникаций с клиентами, которые попали в сложную ситуацию. Уже сейчас 20% всех звонков, которые ежедневно поступают должникам, осуществляют роботы. При этом доля первичных звонков, проводимых роботами, доходит до 90%. В планах соотношение звонков робот-человек будет составлять 50 на 50.

«Система постоянно обучается. Когда идет диалог с клиентом, в принципе понять, что разговор не с живым человеком, достаточно сложно, поскольку подбирается голос, моделируется в том числе эмоциональное состояние. Уровень качества сравним с человеческим - 97% распознавание речи. Это уже 100 тысяч звонков, которые ежедневно осуществляются роботами», - добавил Ганеев.

В прошлом году банком был запущен маркетплейс Distressed Assets, где размещается информация о проблемных активах. Преимущество портала заключается в том, что все активы представлены в одном месте. Клиент, подключившись к порталу, может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает сопровождение сделки. Таким образом Portal DA - это не только витрина активов с уникальным классификатором, возможностью поиска по различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, но и удобный инструмент онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива сотрудником.

«Изначально мы создали этот сервис для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. И сегодня наш портал превратился в маркетплейс для всех, кто желает приобрести или реализовать активы для бизнеса, а также при необходимости подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства», - отметил Ганеев.

По состоянию на сегодня на портале Сбербанка Distressed Assets представлено около 6 тысяч активов на сумму 200 миллиардов рублей. Сейчас осуществлено 200 сделок на 6,5 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес занимают объявления о продаже коммерческой (43%) и жилой недвижимости (20%), производственных предприятий (15%), также представлены автотранспорт и спецтехника, сельскохозяйственные и прочие активы. На площадке зарегистрированы 3,5 тысячи профессиональных инвесторов.

Ганеев также добавил, что чтобы не попасть в список неплательщиков, нужно не замалчивать ситуацию, а обсуждать вариант решения с банком.

«Что необходимо сделать, чтобы не стать неплательщиком. Прежде всего, надо прийти, позвонить, обозначиться в банке, и в каждой конкретной ситуации будет найдено взаимоприемлемое решение исходя из платежеспособности клиента», - заключил Ганеев.