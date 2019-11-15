РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 16 ноября состоится встреча с жителями по вопросу планируемого строительства многоквартирного дома для переселения из аварийного жилья, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга

«16 ноября в поселке Дубровицы состоится встреча с жителями по вопросу планируемого строительства многоквартирного дома №72А в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», – говорится в сообщении.

Начало встречи в 11:00 в малом зале КПЦ «Дубровицы» в поселке Дубровицы, дом №65А. Власти округа приглашают всех заинтересованных жителей принять участие в обсуждении.