РИАМО - 15 ноя. Свыше 80 представителей индийского бизнеса приняли участие в презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Нью-Дели и узнали о мерах поддержки предприятий в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

С 12 по 15 ноября в Индии по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится презентация инвестпотенциала Подмосковья. Делегацию возглавил зампред правительства области Вадим Хромов.

«Мы рассказали о существующих мерах поддержки бизнеса и созданных инфраструктурных площадках, это вызвало живой интерес у предпринимателей Индии. Есть большой запрос на сотрудничество сразу в нескольких областях: производстве автокомпонентов, экспорту продукции, развитии малых инновационных предприятий, строительной сфере», – отметил Хромов.

С историей успеха реализации проектов в Московской области выступили президент группы компании «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм и генеральный директор ООО «Флекс Фильмс Рус» Джунаид Кхан.

«Рус Биофарм» в ноябре 2018 года открыла первую линию фармацевтического производства на территории особой экономической зоны «Дубна», а «Флекс Филмс Рус», которая является дочерней компанией холдинга Uflex Group, возводит в городском округе Ступино завода по производству биоупаковки.

Строительство ведется на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей, в муниципалитете будет создано около 150 рабочих мест. Подрядная организация полностью подготовила контур здания, работы ведутся внутри производственного комплекса.

«Согласно дорожной карте Uflex Group планировал открыть завод в июне 2020 года, но сейчас работа идет с опережением графика. Думаю, что уже в марте с участием председателя правления Uflex Group Ашоком Чатурведи мы сможем провести торжественное открытие. Данный завод будет выпускать биоразлагаемую гибкую упаковку и перерабатывать вторичное сырье. Около 65-70% продукции будет поставляться клиентам в России и странах СНГ, а 30-35% – на экспорт», – заключил Хромов.