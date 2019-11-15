РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 ноя. Жители подмосковных Котельников в 2020 году смогут принять участие в XII переписи населения в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всероссийская перепись населения стартует 1 октября 2020 года. В настоящее время в городском округе Котельники уже создана комиссия по подготовке и проведению переписи.

«В администрации Котельников состоялось заседание по вопросам, касающимся переписи населения. Предстоящая перепись населения будет отличаться от предыдущих тем, что будет предоставлена возможность пройти перепись самостоятельно, заполнив анкету на портале госуслуг в разделе: https://www.gosuslugi.ru/342164/1», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что для заполнения анкеты нужно всего 15 минут и доступ к интернету.

Предыдущая перепись населения состоялась в 2010 году. В Котельниках было переписано 32338 человек. Сейчас насчитывается 46763 человека. Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.