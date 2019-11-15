РИАМО – 15 ноя. Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использования квартир с целью оказания гостиничных услуг, передает Федеральное агентство новостей.

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Медведев запретил посуточную аренду квартир. Согласно постановлению, в России запрещается использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг», – говорится в сообщении.

Кроме того, в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия. Запрещается проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях». При этом разрешается использовать квартиры для бизнеса и осуществления профессиональной деятельности.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России ранее увеличилась до 15,8 тысячи рублей в месяц.