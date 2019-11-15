РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. В Центральном парке Люберец 1 декабря Снегурочки со всего Подмосковья устроят костюмированное шествие и проведут флешмоб, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Первого декабря в Люберцы съедутся все подмосковные Снегурочки. Сначала внучки Деда Мороза встретятся в картинной галерее, где пройдет семинар-практикум «Первая региональная академия Снегурочек», а потом отправятся в Центральный парк. Здесь пройдут торжественное костюмированное шествие и флешмоб с их участием», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также вечером 1 декабря на центральной елке Люберец зажгут новогодние огни.

Кроме того, в течение всех зимних месяцев в учреждениях культуры организуют тематические новогодние фотозоны, будут работать творческие мастерские и почты Деда Мороза. Также покажут кинофильмы и мультфильмы, организуют творческие выставки, встречи, новогодние представления и елки для детей, заключил Ружицкий.