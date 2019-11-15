РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 ноя. Несанкционированный переход через железнодорожные пути ликвидировали на станции Фабрика 1 мая в Королеве, ранее там погиб человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочая группа при областном Минтрансе выявила «народный переход», который проложили жители через железнодорожные пути. Ранее на несанкционированном переходе был смертельно травмирован мужчина.

«В Королеве около железнодорожной станции Фабрика 1 Мая установлено ограждение на несанкционированном проходе к путям через гаражный кооператив», – говорится в сообщении.

Всего в Московской области за 10 месяцев текущего года на железнодорожных путях пострадали 454 человека, 342 из них – погибли. Основной причиной летального исхода стал переход железнодорожных путей в несанкционированных местах.

«Самыми травмоопасными стали ж/д направления: Рязанское, где погиб 121 человек, Белорусское (67 человек) и Горьковское (60 человек). Травмоопасные перегоны: Одинцово – Голицыно (погибли 19 человек), Быково – Раменское (14 человек), Люберцы-1 – Быково (14 человек)», – заключается в материале.