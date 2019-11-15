РИАМО – 15 ноя. Роскомнадзор направил некоторым сайтам требования об удалении информации, оскорбляющей российские государственные символы, сообщается в сообществе Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Требование об ограничении доступа к интернет-страницам, на которых выявлены оскорбительные изображения и комментарии, поступило от Генеральной прокуратуры РФ.

«Администрациям сайтов, в том числе портала «Два.ч», направлены уведомления о внесении интернет-страниц в Единый реестр запрещенной информации. Они обязаны удалить оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг России изображения и комментарии», – говорится в сообщении.