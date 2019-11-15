РИАМО - 15 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО «Альфа-Банк» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в ведомство поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного СМС-сообщения от АО «Альфа-Банк» без его согласия, на основании этого в отношении банка возбуждено административное расследование.

«По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении АО «Альфа-Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Не согласившись с указанными постановлениями, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал Альфа-банку в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановлений Московского областного УФАС России.