РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Здание новой хореографической школы «Вдохновение» в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска готовят к передаче в муниципальную собственность и оснащают оборудованием, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию здания хореографической школы «Вдохновение» уже получено. В настоящее время объект готовится к передаче в муниципальную собственность и оснащается оборудованием», – говорится в сообщении.

Площадь школы составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Это отдельно стоящее четырехэтажное здание, в котором разместятся 9 хореографических залов со специальным напольным покрытием и потолками высотой около 4 метров, актовый зал, зона отдыха, раздевалки, административные помещения и медицинский блок.

Образовательное заведение рассчитано на 280 учеников. Планируется, что на занятия сюда будут приезжать дети со всего округа, поэтому для удобства жителей рядом со школой оборудована дополнительная автостоянка.

«Территория хореографической школы станет еще одной зеленой зоной горокруга Красногорск: проект благоустройства предполагает организацию 1,2 тысячи квадратных метров газона с кустами сирени, через который будут проложены пешеходные дорожки, мощеные тротуарной плиткой», – заключается в материале.