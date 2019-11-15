РИАМО - 15 ноя. Завершился сбор предложений жителей Московской области по оборудованию искусственными дорожными неровностями региональных дорог в следующем году, всего поступило порядка 200 предложений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В официальном сообществе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Подмосковья завершился сбор предложений жителей по оборудованию искусственными дорожными неровностями региональных дорог в 2020 году. За месяц в опросе приняли участие более 300 человек, оставив около 200 предложений», - говорится в сообщении.

Жители городских округов Балашиха, Домодедово и Люберцы стали самыми активными участниками, они прислали больше всех предложений. Все заявки рассмотрят в ходе работ над планом на 2020 год.

Искусственные дорожные неровности могут быть установлены только на освещенных участках дорог, около пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждениях. Кроме того, «лежачие полицейские» могут появиться и в местах, где часто происходят дорожные аварии.

В текущем году в рамках проекта «Успокоение движения в городах» на подмосковных дорогах начали массово устанавливать искусственные дорожные неровности перед пешеходными переходами. В 2019 году на дорогах регионального значения будут сделаны 700 «лежачих полицейских».

В 2020 году планируется установить около 1,5 тысяч искусственных неровностей в Московской области.