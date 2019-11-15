РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. На стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске начали заливку катка для массовых катаний горожан, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сотрудники МАСОУ «Зоркий» приступили к поэтапной заливке поля и подготовке к массовым катаниям», – говорится в сообщении.

В настоящий момент ведется первый этап работ: футбольное поле будет заливаться водой в вечерние часы на протяжении трех дней. После формирования устойчивой ледяной корки начнется процесс намораживания.

«На протяжении нескольких дней мы будем постепенно увеличивать толщину ледяного покрова. При толщине льда в 3 сантиметра приступим к машинному равнению льда и нанесению разметки», – сказал директор стадиона Анатолий Ковтун.

Он также подчеркнул, что при условии сохранения подходящих погодных условий первые массовые катания на льду «Зоркого» могут состояться уже в следующие выходные – 23-24 ноября.

«Этой зимой в городском округе будут работать два больших катка на открытом воздухе. Помимо стадиона «Зоркий» каток откроется на Ярмарочной площади ДК «Подмосковье». Кроме того, с наступлением устойчивых холодов в Красногорске будет подготовлено 40 дворовых катков», – заключается в материале.