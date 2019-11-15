РИАМО - 15 ноя. Врачи Ступинской больницы помогли 13-летнему мальчику, который впал в кому во время отдыха в Турции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«33-летняя жительница Ступина отдыхала в Турции вместе с мужем и 13-летним сыном. Во время купания в бассейне отеля мальчик внезапно потерял сознание. В этот момент рядом была только мама - отец ребенка ненадолго отлучился в номер. Вытащить школьника из воды помогли отдыхающие. Они же начали активно проводить и реанимационные действия», - отмечается в материале.

Медики турецкой скорой констатировали клиническую смерть. Грамотные действия очевидцев и старания реаниматологов помогли вернуть ребенка к жизни. Двое суток мальчик пробыл в больнице в Турции, после чего его перевезли в Россию. Родители тут же обратились в Ступинскую больницу. Здесь мальчика обследовали на наличие потенциальных осложнений из-за остановки сердца и аспирационного утопления.

«Ребенок поступил в детское соматическое отделение в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, мы провели все обследования, которые могли выявить возможные осложнения после произошедшего. Ведь пережитое ребенком состояние было чревато не только поражением головного мозга, но и других органов, в первую очередь, легких», - добавила заведующая отделением Галина Кавындикова.

Ребенок находился под наблюдением медиков в течение нескольких дней. Врачи констатировали неудовлетворительную работу одного легкого. В ходе обследования мальчику провели МРТ и электроэнцефалограмма головного мозга, а также сделали компьютерную томографию легких и электрокардиограмму. Его осмотрели офтальмолог, невролог, отоларинголог и педиатр.

Пострадавшему мальчику провели антибактериальную терапию и физиотерапию. В итоге его выписали из стационара с полным клинико-рентгенологическим выздоровлением.