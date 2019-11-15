РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Дом №14 в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске готов на 100%, в ближайшее время он получит заключение о соответствии требованиям проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Глава надзорного ведомства Артур Гарибян проинспектировал ход строительства ЖК «Опалиха О3» в Красногорске.По итогам выезда он отметил 100% готовность дома №14 в составе ЖК.

«Дом готов, в ближайшее время будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», – сказал Гарибян.

Генподрядчик АО «Крокус Интернэшнл» возводит шесть многоквартирных жилых домов на территории ЖК «Опалиха О3».

«На строительных площадках жилого комплекса в настоящее время задействовано 1028 рабочих и 28 единиц техники», – добавляется в сообщении.

В ходе выезда Гарибян также осмотрел ход строительства дома №16.

«Зафиксировали, что на объекте ведутся работы по устройству фасада, кровли, внутренние отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Также ведутся работы по благоустройству территории. Фонд «Специальные проекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» планирует завершить строительство дома №16 до конца 2019 года», – отметил глава надзорного ведомства.

Также в текущем году планируется сдать дом №18. Дома №№15, 17, 19 в ЖК «Опалиха О3» планируется достроить в 2020 году.