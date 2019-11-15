РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Из-за скачка напряжения сгорела квартира в доме на Ленинградской улице Подольска, еще в нескольких многоквартирных домах вышла из строя бытовая техника, объем причиненного ущерба устанавливается, управляющая компания принимает заявления от пострадавших, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по ЖКХ администрации горокруга Илья Скоморохов.

«При проведении земляных работ в районе улицы 43-й Армии 12 ноября повредили фидер №1 АО «Мособлэнерго», в результате чего вышел из строя трансформатор на ТП-281, находящейся на балансе организации. На многоквартирные жилые дома, запитанные от этой подстанции, по одной из фаз прошло повышенное напряжение к потребителям. В результате загорелась проводка в одной из квартир дома №18 на улице Ленинградская и вышла из строя бытовая техника», – сказал Скоморохов.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством для установления ущерба, понесенного жителями в результате аварии на электросетях и объектах АО «Мособлэнерго», гражданам необходимо в заявлении указать перечень поврежденной техники и приложить заключения специализированной организации о том, что техника вышла из строя в результате скачка напряжения.

«Мы готовим коллективный иск от собственников в суд с требованием возмещения причиненного ущерба от ответственных организаций. Ущерб в сгоревшей квартире составляет не менее 3,5 миллиона рублей, и это не считая того, что наша семья с двумя малолетними детьми теперь не может там жить. Дети находятся на даче, им нечего носить. Власти не предложили никакую помощь», – сказала одна из пострадавших.

По ее словам, в настоящее время пожарные проводят экспертизу и устанавливают причины возгорания, результаты будут известны 21 ноября. Заявления готовят жители дома №35 на Красногвардейском бульваре, №10 на Октябрьском проспекте, домов №№18, 12, 12А, 24 и 29 на улице Ленинградская и других.