РИАМО - 15 ноя. В этом году на территории дворов Коломенского городского округа установят семь больших детских площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году таких площадок мы должны были открыть пять, но по решению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева откроем семь. Для родителей большое подспорье, когда рядом с домом находится такой детский городок», - сказал глава муниципалитета Денис Лебедев.

В сентябре подарок от губернатора получили дети в населенных пунктах округа Сельниково, Пестриково и Индустрия. Еще две площадки - на улице Леваневского и в Колычеве на набережной Дмитрия Донского - открыли в октябре.

Дополнительными площадками оснастят территории в Первомайском и Колычеве, во дворе домов на улицах Астахова и бульваре 800-летия Коломны (так называемый «птичий дворик»). Работы по установке игровых элементов на этих двух площадках уже завершаются, на следующей неделе специалисты проведут благоустройство территории.