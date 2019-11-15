РИАМО - 15 ноя. Пассажиры «Мострансавто», которые пользовались банковскими картами или устройствами с NFC, чаще всего оплачивали проезд платежной системой Visa, с начала осени с ее помощью совершено более 6 миллионов транзакций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На втором месте по популярности находится Mastercard — 4,4 миллиона транзакций, а третье место заняла национальная платежная система «Мир» — 1,4 миллиона оплат.

«Чаще всего банковскими картам оплачивали проезд пассажиры Одинцовского ПАТП – свыше 915 тысяч транзакций (Visa: 469,2 тысячи поездок, Mastercard: 355,6 тысячи поездок, «Мир»: 90,6 тысячи). На втором месте МАП № 3 Домодедова – более 890 тысяч транзакций (Visa: 480,7 тысячи, Mastercard: 335,7 тысячи «Мир»: 76,5 тысячи). Третье место у МАП № 1 Люберец – 887 тысяч поездок (Visa: 443,8 тысячи, Mastercard: 353 тысяч, «Мир»: 91 тысяча)», – говорится в сообщении.

Реже всего картами пользовались пассажиры в Волоколамске, Лотошине и Шаховской. Маршруты здесь обслуживаются Волоколамским ПАТП.

В среднем один пассажир совершал около семи транзакций по банковской карте. Всего с 1 сентября пассажиры оплатили почти 12 миллионов поездок, что на 7,4 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. В день совершалось от 185 до 194 тысяч. Оплатой проезда с помощью карты или устройства с NFC воспользовалось 1,7 миллиона человек.

Возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами и гаджетами с функцией NFC появилась у пассажиров в Подмосковье в марте 2018 года. Сейчас данный сервис доступен уже во всех автобусах перевозчика, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Пассажиры, которые оплачивают проезд таким методом, могут на городских маршрутах 35% по сравнению с оплатой за наличные средства. На пригородных и междугородних маршрутах экономия составляет почти 20 рублей.