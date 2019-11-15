РИАМО - 15 ноя. «Мосэнергосбыт» исполнил предупреждение Московского управления Федеральной антимонопольной службы, выданное за неверные расчеты потребленной электроэнергии управляющей компанией, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сетевая организация («МОЭСК») установила в многоквартирном доме новые общедомовые приборы учета и нарушила процедуры ввода их в эксплуатацию. При этом сетевая организация не уведомила об этом управляющую компанию. В свою очередь «Мосэнергосбыт», как гарантирующий поставщик, обязан был соблюдать права своего потребителя.

«Для того чтобы включить в договор энергоснабжения новые счетчики и проводить по ним расчеты, учреждение было обязано удостовериться в соблюдении сетевой организацией процедуры ввода их в эксплуатацию. Однако монополист направил в адрес УК допсоглашение к договору о принятии новых приборов учета к расчетам и начал выставлять по ним счета, несмотря на несогласие своего абонента», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал «Мосэнергосбыту» предупреждение. После чего он отозвал дополнительное соглашение к договору энергоснабжения и сделал перерасчет стоимости электроэнергии. Ввиду исполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет.