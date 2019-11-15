РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 ноя. Покрытие восстановили на запасном футбольном поле спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, средства на ремонт в размере 500 тысяч рублей выделили из регионального бюджета, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным проверил покрытие на запасном футбольном поле СК «Орион». Главный инженер учреждения Игорь Глотов рассказал, что специализированная организация заменила потертые части игрового поля новой искусственной травой, нанесла разметку и засыпала поле специальным кварцевым песком.

«Для футбольных команд, которые тренируются на СК «Орион», запасное поле является основным – именно здесь они оттачивают мастерство, проводят тренировочные игры. И, конечно, спустя семь лет эксплуатации основные игровые квадраты (штрафная площадь возле вратаря) пришли в негодность. Средства на ремонт в размере 500 тысяч рублей выделены из регионального бюджета после обращения в Московскую областную думу», – сказал Ефимов.

Он добавил, что работы, по оценкам специалистов спортивного комплекса, выполнены качественно. Теперь ребята могут играть на поле без опаски.

В ходе посещения спорткомплекса депутат также осмотрел универсальный стадион и обсудил загрузку большого поля и беговых дорожек.

Замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева рассказала, что беговые дорожки стадиона открыты для бесплатного посещения жителей. Круглогодично здесь занимается группа скандинавской ходьбы, а в зимний период дорожки используются лыжниками.

Общая площадь спортивных площадок СК «Орион» составляет более 5 тысяч квадратных метров. В нем есть бассейн, тренажерные залы, крытое поле для мини-футбола. Преподавание ведется по более чем 10 видам спорта. Спорткомплекс работает без выходных с 8:00 до 23:00 в будни, в выходные – с 8:00 до 22:00.