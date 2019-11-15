РИАМО - 15 ноя. Состояние двоих взрослых, которые пострадали в дорожной аварии на трассе М-5 «Урал» в городском округе Луховицы, оценивается как средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вечером 14 ноября на 151-м километре трассы М-5 «Урал» в городском округе Луховицы произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и «Лада Ларгус». В результате ДТП погиб один человек и четверо пострадали. Среди пострадавших – двое детей (6 и 14 лет).

«Двое взрослых были госпитализированы в Луховицкую больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Также пострадавшие дети с места аварии санитарной авиацией доставлены в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского.