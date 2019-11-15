РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 15 ноя. В спортивном зале гимназии №5 подмосковного Дзержинского отремонтировали напольное покрытие, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Парламентарий с рабочим визитом посетил Дзержинский. Он проверил, как в гимназии №5 использовали средства, выделенные из депутатского фонда. Там заменили напольное покрытие в спортзале.

«В 2020 году мы планируем продолжить эту работу. Владимир Петрович уже выразил готовность нам помочь. Напольное покрытие здесь прилично износилось, поэтому мы рады, что дали старт ремонтным работам. Благодаря помощи депутата наша гимназия заметно преображается», – сказала директор гимназии Наталья Викулова.

В 2018 году на средства из депутатского фонда в гимназии №5 заменили напольное покрытие в спортивном зале начальной школы. Ранее в здании начальной школы отремонтировали входную группу. Центральный вход в дальнейшем дополнили рамкой-металлодетектором и системой контроля и управления доступом.

«Одна из задач, которая стоит передо мной как перед депутатом фракции «Единая Россия» на этой неделе – это оценка качества проведенного капитального ремонта в школах. Тем более, что при распределении депутатского фонда я в первую очередь учитываю интересы дошкольных и общеобразовательных учреждений, потому что дети – это наше будущее», – отметил Жук.