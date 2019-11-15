РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Почти 50 любителей шахмат из России и Германии приняли участие в турнире городов-побратимов в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщила руководитель немецкого клуба в Красногорском филиале музея Победы, соорганизатор турнира Елена Дильдина.

«Сегодня в Красногорском филиале музея Победы стартовал второй турнир «Золотая ладья». В этом году принимают участие шахматисты из 7 городов: Лансхут, Эрланген и Хехштадт из Германии, а также Красногорск, Владимир, Новосибирск и Истра из России. Сформированы 6 детских и столько же взрослых команд по четыре человека каждая. Всего в турнире принимают участие 48 шахматистов», – сказала Дильдина.

Она отметила, что в этом году сформировали сборные команды, в каждой принимают участие шахматисты из породненных городов России и Германии.

Турнир внесен в официальный список мероприятий по молодежным и школьным обменам с Германией на 2019 год.

16 ноября участников ждет экскурсионная прогулка по Красногорску, а также мастер-классы и семинары. 17 ноября во Дворце культуры «Подмосковье» состоится открытый индивидуальный турнир «Золотая ладья».

«Турнир дает нашим обществам дружбы много новых возможностей для общения между народами и городами. Развивается партнерство», – отметила руководитель общества дружбы породенных городов «Хехштадт – Красногорск» Сибилла Менцель.