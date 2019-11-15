РИАМО - 15 ноя. Несмотря на то, что до конца осени всего пара недель, в Московском регионе сохраняется теплая погода, для животных из столичного зоопарка это не очень хорошо, например, бурая медведица Роза никак не может впасть в спячку, сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети Facebook.

«Синоптики говорят об аномально теплой и дождливой зиме. Такая перспектива мало кого может обрадовать. Особенно если ты, например, овцебык, успевший отрастить новый густой подшерсток, согревающий даже при экстремально низких температурах, или песец, перелинявший из легкого летнего меха в зимний - густой и пушистый», - отмечается в сообщении.

Холодов ждет не только медведица Роза, но и ее соседи — гималайские медведи, еноты и енотовидные собаки. Они также впадают в спячку на период холодов, а сейчас им мешает теплая погода.

«Из-за того, что тепло все никак не желает уступить место морозам, они не могут уснуть. Однако причин для беспокойства нет: даже если животные погрузятся в сон позже, чем обычно, это не повлияет на их самочувствие и не вызовет никаких негативных последствий. Тем не менее наши специалисты продолжают неустанно контролировать состояние готовящихся к спячке зверей», - говорится в материале.

Зиму ожидают белые медведи Мурма и Врангель, которые любят морозы, а также полярные волки Поль и Поля, которые уже сменили свой легкий и более короткий летний мех на пушистый и густой зимний.

В предвкушении холодов и большие панды Жуи и Диндин. Для них это будет первая русская зима.

«Они очень игривы и любознательны, поэтому снег должен стать для них поводом для множества новых игр и активностей на свежем воздухе. Уже сейчас мы подумываем о том, чтобы лепить для Диндин и Жуи снеговиков или даже строить небольшие снежные крепости: учитывая то, как сильно панды любят ломать и крушить все вокруг, такие игрушки должны вызвать у них настоящий восторг», - добавляется в сообщении.