РИАМО - 15 ноя. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ЖК «Восточная Европа» в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Благодаря вводу жилого комплекса, расположенного в деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково, обеспечены права 250 граждан, которые ждали квартиры с декабря 2015 года», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В жилищном комплексе введены в эксплуатацию корпуса 1, 2 и 3.

Строительство объекта началось в 2015 году застройщиком АО «УК «Восточная Европа». Первоначальный срок передачи квартир участникам долевого строительства – декабрь 2015 года. Но из-за недостаточного финансирования работы на данном объекте осуществлялись с отставанием.

На сегодняшний день все недостатки устранены, жилищный комплекс введен в эксплуатацию.

Первый корпус имеет две секции на 205 квартир, общая площадь составляет 10,6 тысячи квадратных метров. Площадь второго двухсекционного корпуса — 3,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 40 квартир. Третий корпус имеет три секции, его площадь — 8 тысяч квадратных метро, в нем расположены 165 квартир.

Все дома ЖК доступны для колясочников. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары.