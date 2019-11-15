РИАМО – 15 ноя. Юных жителей Орехово-Зуевского округа приглашают принять участие в открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества, приуроченном к 78-й годовщине начала битвы под Москвой, прием работ продлится до 25 ноября, сообщается на странице Дома культуры на площади Пушкина в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем принять участие в открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества, приуроченном к 78-й годовщине начала битвы под Москвой. На конкурс представляются макеты, рисунки, поделки, отображающие эпизоды битвы. Ждем ваши заявки», – говорится в сообщении.

Работы принимаются до 25 ноября по адресу: город Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6 (детская библиотека «Аз-Буки»). Работа должна быть подписана, для форматов А3 и А4 обязательна рамка.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Подробнее о событии можно прочесть на сайте Дома культуры в положение конкурса. Телефон для справок: 8(496)422-44-22.