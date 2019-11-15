РИАМО - 15 ноя. Российская столица поднялась на десять позиций в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index (2thinknow), заняв 38-е место, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас (США). Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель», — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты оценивали города по 162 нормативам, объединенным в три блока: «Инфраструктура для человеческого капитала», «Рыночный потенциал» и «Культурное достояние».

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, учитывались показатели валового регионального продукта, число представительств международных компаний, уровень благосостояния и образования, наличие промышленных кластеров и собственного городского бренда. Также оценивалась политика властей в развитии ИТ-сферы, беспроводных сетей и системы электронных платежей.

Данный рейтинг, в который вошло более 500 мировых городов, в 2019 году был составлен в 12-й раз.

«За семь лет Москва сделала качественный рывок, поднявшись в рейтинге 2thinknow более чем на 150 позиций: в 2012 году она занимала в нем 192-е место», — напомнил Тихонов.

Вместе с Москвой в список вошли 20 российских городов. В частности, Санкт-Петербург получил 109-е место, Казань — 393-ю позицию, а Новосибирск расположился на 405-й строчке. Замкнул топ городов РФ Ижевск (482-е место).