РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 ноя. Жители Королева могут получить разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля через портал госуслуг, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Законодательно утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения госуслуг по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортных средств и получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и сроки их предоставления.

«На территории Российской Федерации вступили в силу административные регламенты по предоставлению сотрудниками Госавтоинспекции государственных услуг. Получить услугу можно через портал госуслуг», – сказал Адамов.

По возникающим вопросам, связанным с внесением изменений в конструкцию транспортных средств, жители Королева могут обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции независимо от места регистрации транспортного средства в установленные приемные дни.

Отдел технического надзора ОГИБДД УМВД России по Королеву оказывает государственные услуги по вышеуказанным вопросам в среду с 9:00 до 17:45 и субботу с 9:00 до 17:00.