РИАМО - 15 ноя. На станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена начался важный этап строительных работ – возведение основных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Началось строительство основных конструкций станционного комплекса «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии метро. Работы выполнены на 4%, также продолжается разработка грунта котлована», – отметил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Протяженность южного участка Большого кольца от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» составит 7 километров. На нем разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».

Станция метро «Улица Новаторов» будет расположена под улицей Новаторов в месте пересечения с Ленинским проспектом. Она будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии.

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ будет связана пересадкой с одноименной станцией Сокольнической линии, станция «Воронцовская» – со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии.

В рамках строительства южного участка БКЛ также будет реконструирована Каховская линия метро.

Строительство Большой кольцевой линии метро является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Открытие южного участка ветки улучшит транспортное обслуживание в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. Кроме этого, будет снижена нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.