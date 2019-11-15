РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье свыше 80% торгов по аренде коммерческих земельных участков проводятся в электронной форме, практика вовлечения таких участков в хозяйственный оборот с помощью электронных аукционов применяется с марта 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«По итогам работы за девять месяцев 2019 года более 80% торгов по аренде коммерческих земельных участков проводятся в электронной форме», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Перевод торгов по аренде коммерческих земельных участков в цифровой формат показал свою эффективность и позволил повысить конкуренцию на торгах (около четырех участников на лот) и увеличить процент реализации коммерческих земельных участков до 65% по сравнению с «молоточными» торгами (38%).

Как добавили в комитете, на торгах начальные цены увеличиваются более чем в два раза.