РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 ноя. В Домодедове задержали мужчину, который похитил денежные средства у посетителя аптеки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Группа задержания Домодедовского отдела вневедомственной охраны получила сигнал тревоги из аптеки. По прибытии обнаружилось, что несколько минут назад в аптечный пункт забежал мужчина и начал вырывать из рук посетителя кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. В торговом зале завязалась борьба, в ходе которой была разбита витрина с лекарствами. Завладев кошельком, злоумышленник скрылся с места преступления.

«Росгвардейцы немедленно организовали поиск нарушителя на прилегающей местности. Спустя небольшой промежуток времени недалеко от места происшествия ими был замечен подходящий по описанию мужчина. Им оказался 31-летний житель Подмосковья. Правоохранители задержали его и доставили в дежурную часть полиции Домодедова. Выяснилось, что ранее гражданин не был судим», – говорится в сообщении.

Пострадавший опознал в задержанном злоумышленника. Устанавливается общая сумма причиненного им ущерба. По данному факту проводится проверка.