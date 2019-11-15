РИАМО - 15 ноя. За девять месяцев 2019 года в Московской области произвели 74,3 тысячи тонн различных кондитерских изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Объем производства кондитерских изделий в Подмосковье за девять месяцев текущего года составил 74,3 тысячи тонн, что соответствует аналогичному периоду 2018 года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На сегодняшний день в Подмосковье работают более 180 различных организаций-производителей кондитерских изделий — печенья, вафель, пряников, тортов и так далее.

Самым крупным кондитерским предприятием является «Полет» в городском округе Люберцы, его мощность составляет 100 тысяч тонн продукции в год.

Также в число крупнейших входят ГК «Лантманнен Юнибэйк» в Егорьевске мощностью 35 тысяч тонн в год и ООО «Раменский кондитерский комбинат» мощностью 33 тысячи тонн в год.

«Процент использования производственных мощностей кондитерскими предприятиями Московской области составляет в среднем 50%», - добавил Разин.