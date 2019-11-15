РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 20 ноября пройдет рабочая встреча с представителями собственников многоквартирных домов (МКД), на которой обсудят вопросы ремонта подъездов и благоустройства территорий, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».

«В среду, 20 ноября, в малом зале детской музыкальной школы на улице Театральная, дом №6, состоится очередная рабочая встреча с представителями собственников МКД, начало в 17:00. В повестке дня: вопросы ремонта подъездов; проведение капитального ремонта; оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами; проведение комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонт дорог в 2019 году», – говорится в сообщении.

На встречу приглашают собственников, председателей советов МКД, старших МКД, представителей уличных комитетов и всех желающих. В мероприятии примут участие представители территориального управления в микрорайоне Климовск, управляющей организации МУП «СЕЗ», депутаты совета депутатов Подольска.