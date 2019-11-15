РИАМО - 15 ноя. Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в стране возможен выпуск монеты номиналом в 50 рублей, но пока ЦБ не видит в этом необходимости, сообщает Газета.ru.

«За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи. Тем не менее, при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет», – сказал Демиденко.

Он подчеркнул, что в РФ активно идет развитие безналичных платежей, поэтому в ЦБ не видят необходимости в чеканке 50-рублевой монеты.

По словам Демиденко, Банк России внимательно следит за ситуацией по данному вопросу. Если возникнет необходимость в появлении такой монеты и это будет экономически выгодно, то регулятор примет положительное решение о чеканке.