РИАМО - 15 ноя. Жительницы Московской области, зарегистрированные как самозанятые, имеют право получать ежемесячное пособие на ребенка, сообщается на официальном портале регионального правительства.

Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» проходит в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

«Молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и получают ежемесячные пособия, в случае регистрации как самозанятые продолжат получать положенные им пособия», - сказала министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

Она отметила, что в Подмосковье налог на профессиональный доход платят уже более 56 тысяч самозанятых, в том числе матери с маленькими детьми.

Самозанятые – это те, кто самостоятельно, без наемных работников оказывает услуги и продает продукцию собственного производства, зарабатывая на этом не более 2,4 миллиона рублей в год.

Налог на профессиональный доход освобождает от подачи налоговой декларации и применения касс, а за операции, облагаемые данным налогом, не нужно платить НДС и НДФЛ. К тому же общение с налоговыми органами происходит дистанционно. Для этого достаточно скачать на смартфон приложение «Мой налог» и войти в него с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» либо заполнить регистрационную форму, предлагаемую в приложении, включая сведения из паспорта и селфи самозанятого. Кроме того, доступна веб-версия ЛК для самозанятого.