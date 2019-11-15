РИАМО - 15 ноя. Создание текстильного кластера на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» обсудили в рамках VI форума легкой промышленности, в 2020 году там планируется запустить завод по производству продукции из ткани и трикотажа, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.

«Мы обсудили преимущества создания производственной цепочки - печать на текстиле с последующим швейным производством на одной площадке в нашей особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Радует, что такая возможность заинтересовала руководителей отечественных швейных фабрик», - сказал директор по развитию ОЭЗ Тимур Цупиков во время сессии форума «Эффективная бизнес-модель производства».

Одним из резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат» является компания DiTex. В следующем году она планирует запустить завод по производству продукции из ткани и трикотажа по инновационной для России технологии. Это позволит выпускать высококачественный продукт нового поколения, отвечающий высшим стандартам качества и экологичности.

«Современные тенденции в модной индустрии диктуют новые правила. Российским швейным предприятиям необходимо переориентироваться на отечественную сырьевую базу», - отметила гендиректор компании DiTex Маргарита Зыбина.

Она подчеркнула, что соседство обрабатывающего производства и компаний, выпускающих конечную продукцию, – это отличная возможность своевременно предложить рынку требуемый продукт и соответствовать понятию fast fashion.