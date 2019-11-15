РИАМО - 15 ноя. Суд в подмосковном Клину приговорил Дмитрия Какадия к трем годам колонии за смертельный наезд на трех пешеходов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ночью 27 ноября 2017 года Какадий ехал за рулем кроссовера Porsche Cayenne по трассе М-10 в районе городского округа Клин. Водитель нарушил ПДД и не снизил скорость перед остановившемся автомобилем BMW со включенной «аварийкой». Мужчина не справился с управлением и сбил троих пешеходов на обочине. Они погибли на месте.

«Какадий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и осужден к трем годам лишения свободы», – говорится в сообщении.