Метрогородок, расположенный на востоке Москвы – пожалуй, самый противоречивый район столицы. Несмотря на название, здесь всего одна станция метро, не очень много жителей на огромную площадь (первое место в Москве), большую часть которой занимает нацпарк «Лосиный остров», причем с заповедником соседствуют с десяток промпредприятий и ТЭЦ. Корреспондент РИАМО поговорила с местными жителями и узнала, за что они любят свой район и чего им не хватает.
«Лакшери нам только снится»
По словам местной жительницы Людмилы, район получил свое название от городка метростроевцев, возникшего здесь в 30-е годы 20 века при строительстве первой линии Московского метрополитена.
«Сейчас это типичный спальный район, лакшери нам только снится. Зато на окраине города живет немного людей. Тут спокойно и относительно тихо», - рассказывает местная жительница Руслана.
«Когда впервые приезжаешь сюда, думаешь – что за глушь! Но потом понимаешь, что это тихое и спокойное место. В основном преобладают кирпичные и панельные пятиэтажки, постепенно строятся высотные дома. Народ живет пролетарский...», - рассказывает старожил Метрогородка Елена.
По ее мнению, главный плюс Метрогородка – близость к центру. Почти из любой точки района дорога до метро занимает 15 минут, а до «Чистых прудов» ехать всего полчаса. «Для Москвы это вообще не время!» считает она.
А вот электрик Дмитрий с улицы Николая Химушина считает, что транспорта в районе недостаточно: маршрутки, единственный трамвай №13 и одинокое метро «Бульвар Рокоссовского». По его словам, если трамвай встал – все идут пешком до метро. Вечером и ночью интервалы у трамваев большие, а движение заканчивается в 23:30.
Станция МЦК «Бульвар Рокоссовского», конечно, выручает, но перехода от МЦК в сторону Метрогородка нет. Жители надеются, что через пару лет его все-таки построят.
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Заповедник и ТЭЦ из окна
Любимое место жителей Метрогородка – парк «Лосиный остров», с живописными тропинками и густым лесом, который занимает большую часть района.
Также в «Лосином острове» расположена биостанция, где можно покормить лосей и посетить музей русского быта, рассказал старожил района Евгений, который живет на Открытом шоссе с 1964 года.
«Но даже в этом уютном уголке есть свои недостатки. Проезжая по МКАД от Абрамцевского моста и почти до Ярославского шоссе и глядя на лес, просто сердце кровью обливается, когда видишь сотни больных от выхлопных газов деревьев. За 25 лет вопрос так и не решили», - посетовал он.
«Про залысины после урагана 2001 года вообще молчу. Еще мне приходится регулярно писать петиции об асфальтировании дорожек», - делится житель.
По мнению местных, огромная зеленая зона не особо спасает экологию от более чем десятка заводов, часть из которых осталась со времен СССР.
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Засилье алкомаркетов и тусовки на квартире
Для 24-летней Ирины существенным недостатком района стало отсутствие мест, где можно развлечься большой компанией.
«Мы с друзьями вынуждены устраивать тусовки на квартире, потому ни хороших клубов, ни кинотеатров в Метрогородке нет. С кафе тоже напряг – грузинский ресторан да пара пиццерий. Вся жизнь проходит мимо нас», - жалуется девушка.
Единственная отдушина – фудкорт «Подсолнухи Art&Food» около МЦК «Бульвар Рокоссовского». Там можно перекусить и даже попасть на лекцию, хэллоуинскую вечеринку или живой концерт. По пятницам и выходным танцпол занимает публика с района, а еще там выступают звезды 90-х и сам владелец, поэт и музыкант Андрей Ковалев.
«Я часто возвращаюсь поздно с работы, по дороге от метро мало круглосуточных магазинов, поэтому проблема купить домой продуктов, приходится заказывать доставку, а мои любимые рестораны не готовы отправлять курьеров в такую даль», - грустит бармен Анатолий.
Благо у метро есть «Перекресток» и «Атак», но они закрываются в 11 вечера. Зато алкомаркетов в районе хоть отбавляй, жалуется житель Метрогородка Сергей.
«В районе нет ни одного семейного кафе или клуба куда могли бы зайти родители с детьми просто перекусить, попить кофе и пообщаться. Однако же в каждом доме вдоль Открытого шоссе открываются алкомаркеты, сетевые магазины и аптеки! От них уже в глазах пестрит! Алкомаркеты так это вообще зло района!», - возмущается он в паблике района на «Яндексе».
Из плюсов инфраструктуры мама троих детей Светлана отмечает отсутствие проблем с детскими садиками: «Лично мне без проблем удавалось устроить ребенка», - говорит она.
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Темные улицы и хороший участковый
Как рассказывает житель района Евгений, обстановка на улицах в целом спокойная, жесткого криминала нет, но во многих местах недостаточно освещены дворы и ходить «откровенно жутко». А на входе в подземку можно встретить «дурнопахнущих бомжей».
Разгула преступности нет после того, как закрылся Черкизовский рынок. Максимум – драки и пьяные дебоширы, но на них кто-то крикнет из окна, и они успокаиваются, подтверждает старожил района Елена.
«Как-то видела, что пьяный парень в жилетке ДПС, которую, вероятно, стащил, дебоширил со своими друзьями – приехали местные полицейские и скрутили их. А несколько лет назад ограбили отделение Сбербанка», - рассказала она.
По словам сотрудника колл-центра Егора, ему в Метрогородке живется спокойно из-за адекватного участкового из отдела полиции, расположенного прямо у метро. «Не сказал бы, что сотрудники подобно суперменам сутками борются со злом, но, когда был ЧМ-2018, этот парень мог угомонить дебоширов», - вспоминает он.
Зато 23-летняя Елена рассказывает, что, когда на нее напали в глубине района, – отбиваться пришлось самой: «Вор попытался выхватить сумку, спасли меня уроки по самообороне. Потом в ужасе бежала полчаса, пока не выбилась из сил».
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Дешевое жилье и творческая молодежь
По словам Елены, пару лет назад максимальная цена на жилье здесь составляла плюс-минус 10 миллионов рублей. «В свое время мы купили тут трехкомнатную квартиру, тогда как в остальных районах Москвы за эти деньги могли позволить себе максимум двушку», - отмечает она.
В Метрогородке много как старожилов, так и одиночек, и пар, которые снимают квартиры из-за приемлемых цен на аренду, которые не выше, чем во многих «спальниках».
«Из-за этого сюда переезжают студенты и творческая молодежь. Например, в моем доме на Открытом шоссе есть парочка свободных художников, фотограф и девушка, которая делает на продажу кукол их папье-маше», - рассказал студент МГУ Виктор.
Есть и рабочий класс, и те, кто работает в центре, но не может позволить себе там квартиру, и бывшие торговцы с Черкизона, приезжие, добавил он.
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