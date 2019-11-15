Метрогородок, расположенный на востоке Москвы – пожалуй, самый противоречивый район столицы. Несмотря на название, здесь всего одна станция метро, не очень много жителей на огромную площадь (первое место в Москве), большую часть которой занимает нацпарк «Лосиный остров», причем с заповедником соседствуют с десяток промпредприятий и ТЭЦ. Корреспондент РИАМО поговорила с местными жителями и узнала, за что они любят свой район и чего им не хватает.

«Лакшери нам только снится»

© группа «МетроГородок» в соцсети ВКонтакте, @olyasusya

По словам местной жительницы Людмилы, район получил свое название от городка метростроевцев, возникшего здесь в 30-е годы 20 века при строительстве первой линии Московского метрополитена.

«Сейчас это типичный спальный район, лакшери нам только снится. Зато на окраине города живет немного людей. Тут спокойно и относительно тихо», - рассказывает местная жительница Руслана.

Главная автомагистраль – Открытое шоссе – заканчивается тупиком, где редко бывают пробки даже в часы пик.

«Когда впервые приезжаешь сюда, думаешь – что за глушь! Но потом понимаешь, что это тихое и спокойное место. В основном преобладают кирпичные и панельные пятиэтажки, постепенно строятся высотные дома. Народ живет пролетарский...», - рассказывает старожил Метрогородка Елена.

По ее мнению, главный плюс Метрогородка – близость к центру. Почти из любой точки района дорога до метро занимает 15 минут, а до «Чистых прудов» ехать всего полчаса. «Для Москвы это вообще не время!» считает она.

А вот электрик Дмитрий с улицы Николая Химушина считает, что транспорта в районе недостаточно: маршрутки, единственный трамвай №13 и одинокое метро «Бульвар Рокоссовского». По его словам, если трамвай встал – все идут пешком до метро. Вечером и ночью интервалы у трамваев большие, а движение заканчивается в 23:30.

Станция МЦК «Бульвар Рокоссовского», конечно, выручает, но перехода от МЦК в сторону Метрогородка нет. Жители надеются, что через пару лет его все-таки построят.

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Заповедник и ТЭЦ из окна

Любимое место жителей Метрогородка – парк «Лосиный остров», с живописными тропинками и густым лесом, который занимает большую часть района.

«Практически в каждой второй квартире стоят лыжи – зимой все ходят на них по лесным тропинкам. Порой энтузиастам приходится пробивать их через бурелом, чтобы все могли прокатиться», - рассказывает Елена, которая сама регулярно совершает лыжные пробежки.

Также в «Лосином острове» расположена биостанция, где можно покормить лосей и посетить музей русского быта, рассказал старожил района Евгений, который живет на Открытом шоссе с 1964 года.

«Но даже в этом уютном уголке есть свои недостатки. Проезжая по МКАД от Абрамцевского моста и почти до Ярославского шоссе и глядя на лес, просто сердце кровью обливается, когда видишь сотни больных от выхлопных газов деревьев. За 25 лет вопрос так и не решили», - посетовал он.



«Про залысины после урагана 2001 года вообще молчу. Еще мне приходится регулярно писать петиции об асфальтировании дорожек», - делится житель.

По мнению местных, огромная зеленая зона не особо спасает экологию от более чем десятка заводов, часть из которых осталась со времен СССР.

«Из окна моего дома ужасный вид на гудящую ТЭЦ-23 и действующий завод железобетонных конструкций, как в жутком фильме-антиутопии. Кто может – бежит из района», - уверен студент Юрий.

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Засилье алкомаркетов и тусовки на квартире

© официальная страничка Подсолнухи Art&Food в соцсети ВКонтакте © официальная страничка Подсолнухи Art&Food в соцсети ВКонтакте © Евгений Калинкин 1 из 3

Для 24-летней Ирины существенным недостатком района стало отсутствие мест, где можно развлечься большой компанией.

«Мы с друзьями вынуждены устраивать тусовки на квартире, потому ни хороших клубов, ни кинотеатров в Метрогородке нет. С кафе тоже напряг – грузинский ресторан да пара пиццерий. Вся жизнь проходит мимо нас», - жалуется девушка.

Единственная отдушина – фудкорт «Подсолнухи Art&Food» около МЦК «Бульвар Рокоссовского». Там можно перекусить и даже попасть на лекцию, хэллоуинскую вечеринку или живой концерт. По пятницам и выходным танцпол занимает публика с района, а еще там выступают звезды 90-х и сам владелец, поэт и музыкант Андрей Ковалев.

«Я часто возвращаюсь поздно с работы, по дороге от метро мало круглосуточных магазинов, поэтому проблема купить домой продуктов, приходится заказывать доставку, а мои любимые рестораны не готовы отправлять курьеров в такую даль», - грустит бармен Анатолий.

Благо у метро есть «Перекресток» и «Атак», но они закрываются в 11 вечера. Зато алкомаркетов в районе хоть отбавляй, жалуется житель Метрогородка Сергей.

«В районе нет ни одного семейного кафе или клуба куда могли бы зайти родители с детьми просто перекусить, попить кофе и пообщаться. Однако же в каждом доме вдоль Открытого шоссе открываются алкомаркеты, сетевые магазины и аптеки! От них уже в глазах пестрит! Алкомаркеты так это вообще зло района!», - возмущается он в паблике района на «Яндексе».

Из плюсов инфраструктуры мама троих детей Светлана отмечает отсутствие проблем с детскими садиками: «Лично мне без проблем удавалось устроить ребенка», - говорит она.

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Темные улицы и хороший участковый

© группа «МетроГородок» в соцсети ВКонтакте, Максим Фирсков © группа «МетроГородок» в соцсети ВКонтакте, Михаил Павленко 1 из 2

Как рассказывает житель района Евгений, обстановка на улицах в целом спокойная, жесткого криминала нет, но во многих местах недостаточно освещены дворы и ходить «откровенно жутко». А на входе в подземку можно встретить «дурнопахнущих бомжей».

«Алкаши трутся у магазинов, почты и входа в метро, но никого особо не тревожат. Проблема жителей в том, что они не могут повлиять на появление точек с разливным пивом», - отмечает Евгений.

Разгула преступности нет после того, как закрылся Черкизовский рынок. Максимум – драки и пьяные дебоширы, но на них кто-то крикнет из окна, и они успокаиваются, подтверждает старожил района Елена.

«Как-то видела, что пьяный парень в жилетке ДПС, которую, вероятно, стащил, дебоширил со своими друзьями – приехали местные полицейские и скрутили их. А несколько лет назад ограбили отделение Сбербанка», - рассказала она.



По словам сотрудника колл-центра Егора, ему в Метрогородке живется спокойно из-за адекватного участкового из отдела полиции, расположенного прямо у метро. «Не сказал бы, что сотрудники подобно суперменам сутками борются со злом, но, когда был ЧМ-2018, этот парень мог угомонить дебоширов», - вспоминает он.

Зато 23-летняя Елена рассказывает, что, когда на нее напали в глубине района, – отбиваться пришлось самой: «Вор попытался выхватить сумку, спасли меня уроки по самообороне. Потом в ужасе бежала полчаса, пока не выбилась из сил».

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Дешевое жилье и творческая молодежь

По словам Елены, пару лет назад максимальная цена на жилье здесь составляла плюс-минус 10 миллионов рублей. «В свое время мы купили тут трехкомнатную квартиру, тогда как в остальных районах Москвы за эти деньги могли позволить себе максимум двушку», - отмечает она.

В Метрогородке много как старожилов, так и одиночек, и пар, которые снимают квартиры из-за приемлемых цен на аренду, которые не выше, чем во многих «спальниках».

«Из-за этого сюда переезжают студенты и творческая молодежь. Например, в моем доме на Открытом шоссе есть парочка свободных художников, фотограф и девушка, которая делает на продажу кукол их папье-маше», - рассказал студент МГУ Виктор.

Есть и рабочий класс, и те, кто работает в центре, но не может позволить себе там квартиру, и бывшие торговцы с Черкизона, приезжие, добавил он.