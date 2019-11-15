РИАМО - 15 ноя. Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии стали очевидцами крупного ДТП на трассе М-5 в районе села Никитское и оперативно оказали помощь пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В результате столкновения двух машин одна из них вылетела в кювет, а в другом автомобиле водителя зажало в салоне – он не мог выбраться самостоятельно.

«Сотрудники Росгвардии незамедлительно перекрыли движение на оживленной трассе и вызвали на место аварии скорую медицинскую помощь, службу спасения и сотрудников ГИБДД. До момента прибытия медиков правоохранители оказали доврачебную помощь пострадавшим», – говорится в сообщении.

Кроме того, во избежание возгорания автомобилей росгвардейцы сбросили клеммы с аккумуляторной батареи.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Воскресенского отдела вневедомственной охраны удалось минимизировать последствия ДТП. Один из водителей в настоящее время находится в больнице, другой отказался от госпитализации.