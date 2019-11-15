РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 ноя. Новую подстанцию скорой медицинской помощи на 10 бригад планируют ввести в эксплуатацию в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи в начале 2020 года, это сократит время прибытия на вызовы к населению близлежащих микрорайонов, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией СМП Маруар Муканова.

Общая площадь трехэтажного здания новой подстанции составляет 1,2 тысячи квадратных метров, оно располагается по адресу: улица Третьяка, дом №2 (рядом с поликлиникой №2).

«Новую подстанцию скорой медицинской помощи на 10 бригад планируют ввести в эксплуатацию в микрорайоне Авиаторов Балашихи ориентировочно в начале 2020 года, что сократит время прибытия на вызовы к населению с улиц Звездная, Солнечная, Щелковского шоссе, Орджоникидзе, Зеленая, микрорайонов Авиаторов, Гагарина, Щитниково, Изумрудный, Янтарный», – сказала Муканова.

Она добавила, что новая подстанция предназначена для оказания экстренной и неотложной внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будет функционировать в круглосуточном режиме.

Подстанцию оборудуют системами видеонаблюдения и громкой связи. В ней будет располагаться достаточное количество комнат отдыха, гардеробных, душевых, санитарных узлов для комфортного пребывания выездного персонала.

«В наших планах – создать в помещении новой подстанции диспетчерский центр на два горокруга: Балашиха и Реутов, в оперативном подчинении которого будут бригады всех 3-х подстанций», – заключила Муканова.